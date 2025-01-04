نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025: أمطار متفرقة وشبورة مائية تحذر منها الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025، حيث تسود أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للدفء على شمال الصعيد، ودافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع توقعات بالصقيع على المزروعات في وسط سيناء والصحراء الغربية.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة

أمطار متفرقة:

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق غرب البلاد، خاصة في السلوم و مطروح ، مع استمرارها لمدة 72 ساعة .

و ، مع استمرارها لمدة . تساقط الأمطار بشكل متقطع على السواحل الشمالية والوجه البحري.

نشاط الرياح:

تشهد السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة مائية صباحية:

تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على حركة السير.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر ، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية.

حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من ، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية. البحر الأحمر: حالته خفيفة، وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 22°C 12°C الإسكندرية 21°C 11°C شرم الشيخ 26°C 14°C أسوان 27°C 11°C السلوم 19°C 08°C دمنهور 21°C 12°C الأقصر 27°C 09°C بني سويف 23°C 07°C

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