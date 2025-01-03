البابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل مصر والأمان الدائم

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رياض - احمد صلاح - قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، باستقبال رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي في المقر البابوي بالقاهرة، يرافقه أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقيادات الطائفة، وكلية اللاهوت الإنجيلية.

جاء اللقاء لتهنئة البابا تواضروس بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

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رحب قداسة البابا بضيوفه، وهنأهم بعيد الميلاد، معربًا عن أمله أن يشهد عام 2025 أحوالًا أفضل لمصر والعالم أجمع.

دعا قداسة البابا الجميع إلى الصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمان، وأن تنمو وتزدهر في جميع المجالات، كما دعا لتحقيق السلام والاستقرار في كل مناطق الصراع حول العالم.