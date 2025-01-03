انت الأن تتابع خبر خالد العناني يطلب صلوات البابا تواضروس للنجاح في انتخابات اليونسكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، الدكتور خالد العناني، المرشح لرئاسة منظمة اليونسكو.

خلال اللقاء، قدم الدكتور العناني شرحًا مفصلًا لبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا الدعم الكامل من الدولة المصرية لترشحه. كما طلب بركة وصلوات قداسة البابا لهذه المهمة.

من جانبه، أكد قداسة البابا دعمه الكامل للدكتور العناني، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يعاني من نقص في المحبة، وهو ما يعود جزئيًا إلى تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي قلّلت من التفاعل الإنساني المباشر.

وشدد البابا تواضروس على أهمية غرس قيم المحبة في نفوس النشء منذ الصغر، من خلال محبة الله، ومحبة الوطن، ومحبة الإنسان، ومحبة الطبيعة، ومحبة السماء.