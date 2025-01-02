نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة المصرية تحقق حصادًا مميزًا من التدريبات المشتركة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة المصرية عن حصادها السنوي للتدريبات المشتركة والأنشطة التدريبية لعام 2024، حيث تم تنفيذ 58 تدريبًا مشتركًا، منهم 10 تدريبات خارج الحدود المصرية و48 تدريبًا داخل الحدود.

وكانت التدريبات خارج الحدود المصرية علب النحو التالي:

مصر / أمريكا: تدريب "النجم الساطع" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصر / السعودية / الأردن / باكستان / تركيا: تدريب مشترك في باكستان.

مصر / السعودية / السودان / الأردن: تدريب "الموج الأحمر - 7".

مصر / إيطاليا: تدريب بحري مشترك في البحر المتوسط.

مصر / السعودية: مشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية في تدريب "ميدوزا - 13" بدولة اليونان.

مصر / الإمارات / اليونان / قبرص: مشاركة في تدريب "أندروس شيلد 2024".

مصر / فرنسا / إسبانيا: تدريبات بحرية وجوية مشتركة.



وكانت التدريبات داخل الحدود المصرية علي النحو التالي:

مصر / بريطانيا: تدريبات مشتركة في مجال الأمن البحري.

مصر / الهند: تدريب مشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

مصر / فرنسا: تدريب جو - جو مشترك "رمسيس - 2024".

مصر / السعودية: تدريب "تبوك - 7".

مصر / أمريكا: تدريبات بحرية وجوية وبرية.

مصر / اليونان: تدريب بحري مشترك.

مصر / باكستان: تدريب مشترك على أعمال مكافحة الإرهاب.

مصر / صربيا: تدريب مشترك للقوات الخاصة.



يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز التعاون العسكري بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، وتأكيدًا على جاهزية القوات المسلحة المصرية لمواجهة التحديات المختلفة.