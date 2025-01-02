نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤساء شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة يجتمعون بالعاملين ويُتابعون معدلات تنفيذ المشروعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من رؤساء الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة تقديم أوجه الرعاية المختلفة والاهتمام بالعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة وإطلاعهم على مستجدات العمليات الإنتاجية.



قام المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع للوزارة بتنظيم لقاء للعاملين بقطاع التدريب (السلام – حلوان)، بحضور المهندس ناصر فؤاد محمد مستشار السيد الوزير لشئون القطاعات الحكـومية، وخلال اللقاء أعرب رئيس قطاع التدريب عن اعتزازه بالعاملين وما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع، مشيرًا إلى أنه يوُلى أهمية كبيرة بالتواصل مع العاملين والاستماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما حرص خلال اللقاء على الاستماع لمقترحاتهم ودراستها من خلال المختصين والرد عليها.



في سياق متصل عقد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لقاءات مع العاملين، حيث قام كل من المهندس محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، والمهندس وفيق مجدى شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى )، والمهندس معز الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع 270 الحربى ) ، والمهندس محمد أحمد العصفورى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ( مصنع 999 الحربى ) بعقد لقاءات مع عدد من العاملين بالشركات رئاستهم يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قياداتها من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان النقابية.



وقام رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربعة بإستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم حث العاملين على بذل المزيد من الجهد ووجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات التي يتم تنفيذها وضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العاملين، كما تم الحرص على الإستماع لمقترحات العاملين لتطوير الأداء وتحسين سير العمل كما تم الاستماع لمطالبهم واستفساراتهم وتم الرد عليها والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.



وتم خلال هذه اللقاءات تكريم عدد من العاملين المتميزين بهذه الشركات نظرًا لتميزهم فى الأداء، كما تم أيضًا تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وتوجية الشكر لهم عرفانًا وتقديرًا لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية ودفع عجلة الإنتاج بالشركة للأمام وذلك على أكمل وجه.