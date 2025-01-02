نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وكيل مديرية الشباب والرياضة السابق لتهنئته بالمنصب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل فهمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة السابق وذلك بعد صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكليفه مديرًا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم وذلك لتكريمه على جهوده خلال فترة عمله والتي ساهمت في تطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخلال اللقاء أثنى محافظ الجيزة على الأداء المتميز للسيد عادل فهمي مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلها بالتعاون مع مدراء مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار فترة عملة أسهمت بشكل مباشر في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرياضية والشبابية التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى المحافظة متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتقدم.