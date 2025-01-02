نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجتمع بالقطاع الثقافى بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ٢ يناير، بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وزير الخارجية والهجرة مع القطاع الثقافي بالوزارة

وشدد الوزير عبد العاطي، على الدور المتعاظم الذى أصبحت تلعبه الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة فى تحقيق المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوزارات والهيئات الثقافية المختلفة لابراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافى وحضاري وفكرى مميز، وذلك عبر تكثيف الأنشطة الثقافية للسفارات المصرية في الخارج والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية بما يعزز من مكانة مصر دوليًا ويبرز الحضارة والتراث الثقافى المصري الفريد.

كما استمع الوزير عبد العاطي، لشرح حول الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية من الخارج، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وزارتى السياحة والأثار والثقافة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية. كما شدد على أهمية وضع تصور شامل لسفاراتنا بالخارج للترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها الحضارية والتاريخية.

كما شدد وزير الخارجية، على أهمية مواصلة التنسيق القائم مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإيفاد الائمة والوعاظ بالخارج، مبرزًا الدور الهام لمبعوثي وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح والاعتدال.