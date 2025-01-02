تكليف الدكتورة سالي عبدالرؤوف للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 12:32 مساءً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف الدكتورة سالي محمد عبد الرؤوف عبد ربه للعمل مساعدًا للمدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية، ومديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون الأفرع

تتمتع الدكتورة سالي بخبرة متميزة في مجال الإدارة الصحية، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية داخل الهيئة وخارجها. تولت سابقًا منصب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عملها كمدير عام للإدارة العامة لشؤون الأفرع، ومدير عام للإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذي بالهيئة. كما شغلت مناصب قيادية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أبرزها مدير إدارة المستشفيات ومساعد مدير الطب العلاجي.

على الصعيد الأكاديمي، حصلت الدكتورة سالي على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا، وماجستير الباثولوجي الإكلينيكي من جامعة الإسكندرية، إضافة إلى دبلومة إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي من الجامعة الأمريكية، والبورد الأمريكي في جودة الرعاية الصحية. كما حصلت على دبلومة إدارة المنشآت الصحية من الجامعة الأمريكية، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتواصل دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

إلى جانب ذلك، شاركت في برامج تدريبية عالمية رفيعة المستوى، مثل برنامج إعداد القادة من جامعة هارفارد، وبرنامج اقتصاديات الصحة من البنك الدولي، وبرنامج إدارة المستشفيات ضمن بعثة وزارة الصحة لدولة الصين.

إلى أن شغلت الآن مساعدًا للمدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون الأفرع في يناير 2025