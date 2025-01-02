نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025: شبورة مائية ورياح باردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025، حيث توقعت الأرصاد عدة ظواهر جوية، منها شبورة مائية في الصباح الباكر، إلى جانب استمرار الطقس البارد على معظم أنحاء البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

ظواهر جوية متوقعة اليوم

شبورة مائية صباحًا: يتوقع أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية بشكل مؤقت.

صباحًا: يتوقع أن تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية بشكل مؤقت. رياح نشطة : هناك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يعزز من الإحساس ببرودة الجو.

: هناك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يعزز من الإحساس ببرودة الجو. استقرار الطقس: تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يسود استقرار الأجواء على باقي المناطق.

حالة الطقس

الطقس نهارًا : يسود طقس بارد على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

: يسود طقس على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للدفء في و . الطقس ليلًا: يكون الطقس شديد البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مع وصول درجات الحرارة إلى حد الصقيع في بعض المناطق مثل شمال الصعيد ووسط سيناء، إضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

حالة البحرين

البحر المتوسط : خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع موج يتراوح من متر إلى 1.5 متر ، والرياح السطحية شمالية شرقية .

: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع موج يتراوح من ، والرياح السطحية . البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع موج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري : العظمى 19°، الصغرى 11°

: العظمى 19°، الصغرى 11° السواحل الشمالية : العظمى 18°، الصغرى 09°

: العظمى 18°، الصغرى 09° شمال الصعيد : العظمى 20°، الصغرى 05°

: العظمى 20°، الصغرى 05° جنوب الصعيد: العظمى 24°، الصغرى 10°

نصائح للسلامة: