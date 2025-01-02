نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025: درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم طقسًا مائلًا للبرودة على معظم المناطق خلال ساعات النهار، في حين تكون الأجواء أكثر دفئًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى حد الصقيع في مناطق مثل وسط سيناء والصحراء الغربية، مما يستدعي الحذر الشديد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الشبورة المائية

المدن المتأثرة : القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية.

: القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية. الأماكن المعرضة للشبورة : الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

: الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية. تحذير: الشبورة الكثيفة تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية صباحًا، مما يجعل القيادة بهدوء أمرًا ضروريًا.

نشاط الرياح

المناطق المتأثرة: القاهرة الكبرى، جنوب الصعيد.

تأثير الرياح: تزيد من الإحساس ببرودة الطقس في النهار، وقد تؤثر على الأنشطة البحرية.

حالة البحرين

البحر المتوسط وخليج السويس : حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية نشطة.

: حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية نشطة. البحر الأحمر: ظروف مشابهة تسود في البحر الأحمر مع رياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

القاهرة:

العظمى: 20° مئوية.

الصغرى: 8° مئوية.

الإسكندرية:

العظمى: 18° مئوية.

الصغرى: 10° مئوية.

سانت كاترين:

العظمى: 12° مئوية.

الصغرى: -1° مئوية.

أسوان:

العظمى: 24° مئوية.

الصغرى: 10° مئوية.

شرم الشيخ:

العظمى: 20° مئوية.

الصغرى: 12° مئوية.

قنا:

العظمى: 24° مئوية.

الصغرى: 8° مئوية.

توقعات الطقس للأيام القادمة

أعلنت الأرصاد الجوية عن اقتراب أول منخفض جوي لعام 2025، والذي من المتوقع أن يصل يوم الأحد القادم.

سيؤدي هذا المنخفض إلى تغير في حالة الطقس وزيادة فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق، خاصةً السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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