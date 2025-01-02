الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى اوسيم المركزي ويتخذ الاجراءات الفورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 10:30 صباحاً - الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مركز طبي «الزيدية» ويوصي بعمل الصيانة الدورية للاجهزة الطبية في مواعيدها المقررة

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد وحدة «رعايه طفل اوسيم» ويتخذ الإجراءات الفورية لتوفير النواقص من الادوية

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى اوسيم المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود اعطال في اجهزة التنفس الصناعي والحضانات وتم التواصل مع المديرية لإصلاح الاعطال، كما لا يوجد جهاز اشعه «CRM» لعمليات العظام وتم التواصل مع المديرية وجاري توفيره خلال يومين، وتلاحظ وجود اجهزة طبية تحتاج الي معاينة من شركة فنية لمعرفة مدي كفاءتها من عدمه، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للاجهزة الطبية في مواعيدها المقرره.

وأضاف أنه خلال المرور علي قسم الحضانات تبين وجود ٨ حضانات فقط وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير ٥ حضانات اخري لتغطية الاحتياجات، كما تلاحظ عدم توافر بعض مستلزمات مكافحة العدوي داخل الاقسام الحرجة وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفيرها، وتلاحظ عدم توافر بعض الأدوية وتم التواصل مع المديرية وبعض الشركات لسرعة امداد المستشفى بالنواقص من الادوية.

واستكمل «عبدالغفار» خلال المرور على قسم الغسيل الكلوي تبين عدم التزام الفريق الطبي بعمل التحاليل الدوريه الفيروسية للمرضى وتم ابلاغ مدير المستشفي بالتحقيق في الواقعه، كما تلاحظ ضعف الاداء الاشرافي للفرق الطبية ومشرفات التمريض في اقسام "الرعايات والحضانات والغسيل الكلوي" من لجنة مكافحة العدوي ولجنة الجودة ولجنة الوفيات وتم التنبيه على المديرية بسرعة وضع خطة تصحيحية وبرنامج تدريبي لجميع الفرق والاشراف والمتابعه الدائمه.

واشار «عبدالغفار» إلى ان الفريق استكمل جولته بإدارة اوسيم الصحية بالمرور على مركز طبي «الزيدية» وتبين اثناء المرور علي عيادة الاسنان عدم تطبيقها لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي السلبيات، مضيفا انه تلاحظ تسجيل خاطيء بدفتر الاستقبال وأن بعض الادويه المنصرفة غير متوافقة مع التشخيص، ولا يتم تفعيل نموذج التردد في الملفات العائليه ولا يتم متابعه احاله الحالات ،وتم التنبيه بالالتزام بمعايير التسجيل الطبي، وضرورة متابعة الحالات.

وتابع «عبدالغفار» انه تلاحظ وجود ميزان معطل بالمخزن، وتم التنبيه بضرورة اصلاحه، وخلال المرور علي عيادة طب الاسرة تلاحظ أن ميزان الكبار معطل، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للاجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقرره، كما تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، وتم التوجيه بعمل مذكره بالاحتياجات من القوى البشرية وارسالها إلي المديرية والوزارة لإمداد المستشفى بالأطباء والتمريض.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بادارة اوسيم الصحية بالمرور علي وحدة «رعايه طفل اوسيم» وتبين وجود عجز في بعض الادوية داخل الصيدلية، وتم التواصل مع المديرية لتوفير النواقص من الادوية في اسرع وقت، وتلاحظ عدم وجود طبيب بعيادة الطواريء، وأن التمريض غير مدرب على اعمال الطواريء، وعدم وجود مسئول مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب استقبال وطوارئ، ومسئول مكافحة عدوى، والتوصية بتدريب التمريض لتلافي السلبيات.

واضاف خلال المرور على عيادة المبادرات تبين عدم فحص بعض الحالات المستهدفه لمبادره الأمراض المزمنة والاعتلال، كما تلاحظ فحص بعض الحالات الغير مستهدفه للمبادره، وتم التوجيه بتفعيل دور الاشراف على المبادرات في الادارة للمتابعة، كما تبين عدم وجود ميزان كبار بعيادة طب الأسرة، وميزان الأطفال معطل، مما يعيق تقديم الخدمه، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للاجهزه الطبية والغير الطبية في مواعيدها المقرره.

ولفت « عبدالغفار » ان المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.