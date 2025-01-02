رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بكليات الآداب والتجارة والإعلام والآثار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 10:30 صباحاً - د.محمدسامى عبد الصادق: الامتحانات تشهد هدوءا تاما والجامعة توفر كافة التيسيرات والضمانات وفق الضوابط التى اقرها مجلس الجامعة.

رئيس الجامعة يشدد على الالتزام بالإجراءات والضوابط ومواصفات الورقة الامتحانية ويوجه بتوفير سبل الراحة لجميع الطلاب وخاصة ذوي الهمم.

د.محمد سامى عبد الصادق يستمع إلى آراء الطلاب وتعليقاتهم من داخل لجان الامتحان ويوجه بتذليل أية عقبات تواجههم وتفعيل دور لجان الممتحنين وبدء أعمال التصحيح عقب انتهاء امتحان كل مادة.

د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة: مجمع قاعات الامتحانات بالجامعة يستوعب نحو 5 آلاف طالب وهناك لجان خاصة للطلاب ذوى الهمم والتزام العمداء والوكلاء بكافة ضوابط مجلس الجامعة

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، يرافقه د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، شملت كليات الآداب والتجارة والإعلام والآثار وغرفة الكاميرات المركزية بمبنى قاعات الامتحانات بالجامعة، حيث يؤدي الامتحانات نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وظروف إجرائها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا تامًا منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة والالتزام الكامل بالتعليمات التي اقرها مجلس جامعة القاهرة .

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضرورة الالتزام بالقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتى تضمنت آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، فضلا عن ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ووجه رئيس الجامعة ببدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

ومن جانبه أوضح د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة أن مجمع قاعات الامتحانات بالجامعة، يتسع لنحو 5 آلاف طالب وطالبة فى كل فترة امتحانية،حيث تتواصل أعمال الامتحانات داخل القاعات على مدار اليوم على فترات متعددة.

وقال: إن رئيس الجامعة قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم ووجود من يعاونهم.