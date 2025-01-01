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وكيل الشباب والرياضة بالجيزة: هدفنا نجاح الاستثمار والعمل بخطة زمنية متسارعة للوصول للمناطق المحرومة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة: هدفنا نجاح الاستثمار والعمل بخطة زمنية متسارعة للوصول للمناطق المحرومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، صباح اليوم الأربعاء الأول من يناير 2025  عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في إدارتي كرداسة،و أوسيم.

يرافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة الإنشاءات، وإسلام ياسين، مدير إدارة شباب أوسيم، وفتحي عبد المنعم، مدير إدارة شباب كرداسة.

بدأت الجولة بإدارة أوسيم، حيث تم تفقد مبنى الخدمات والأنشطة الذي يُعد جزءًا من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية للمديرية، ويهدف إلى توفير خدمات متعددة للنشء والشباب.

وفي إدارة كرداسة، شملت الجولة زيارة مركز شباب المعتمدية وبني مجدول، وذلك في إطار المرحلة الثانية من المشروع، والتي تركز على استكمال أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية.

أكد الدكتور محمود الصبروط أن الخطة الاستثمارية تسير وفقًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمتابعة المشروعات والوقوف على الوضع الراهن بها ولتذليل كافة العقبات ودراسة فرص الإستثمار المتاحة داخل مراكز الشباب  لتشمل خطة التطوير تعديل وتغيير شامل في البنيه التحتيه لمراكز الشباب بالإتجاه نحو الاستثمار الرياضي وذلك لتعظيم موارد مراكز الشباب وتنميه قدراته الاقتصادية للإنفاق على الأنشطة بصورة شاملة

وأشار الصبروط إلى أن هذه المشروعات تسعى لخلق بيئة متكاملة تدعم الأنشطة الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ولإستيعاب طاقات الشباب،وتعزيز دور مراكز الشباب كمحور أساسي لتنمية المجتمع المحلي.

تجدر الإشارة أن هناك عدد من المشروعات الإستثمارية الضخمة جاري الإعداد لكراسات الشروط لطرحها والتي سوف تُدر عوائد ضخمة على المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضه بالجيزة كما تعظم الشراكه بين القطاعين العام والخاص بما يصب بمصلحة النشء والشباب وهذا ماتسعى له وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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