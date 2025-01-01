نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025 (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 02/01/2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية /

العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024

حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 02/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 04/01 حتى 14/01/2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024،

والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة

يوم 22/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 02/02 و03/02/2025.



ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى

حتى العام الدراسى 2023/2024، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 08/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 15/01 وحتى 01/02/2025.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد

من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26/01/2025 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 04/02 وحتى 09/02/2025.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين

( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة –

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيديًا طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشبان ( المعيدين – الأطباء المقيمين ) فى الأول من شهر ( إبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يمكن إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط حرصًا على مستقبلهم – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى ( التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفنى ) - ضرورة أن يتقدم الشبان المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا – على الشبان من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض

مدة الخدمة العسكرية ( ستة أشهر ) طبقًا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى:( https://tagned.mod.gov.eg ).

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 )، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكترونى

وهو ( 15499 ).