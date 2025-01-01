عاجل - رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مؤتمر صحفي

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أحمد جودة - القاهرة - مناقشات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. استعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أهم الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

القضايا الاقتصادية والتنموية

يتناول المؤتمر ملفات حيوية تمس القضايا الاقتصادية، حيث تم استعراض الخطط التنموية ومناقشة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

القرارات المتعلقة بالخدمات العامة

كما يتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مستوى الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والنقل، موضحًا التأثير المتوقع لهذه القرارات على حياة المواطنين.

التحضير لمشروعات قومية جديدة



يشهد الاجتماع أيضًا بحثًا متعمقًا حول المشروعات القومية الجديدة التي تعتزم الحكومة إطلاقها، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة.

مبادرات لدعم المواطنين

أهمية العاصمة الإدارية كمقر جديد للحكومة



يأتيالتأكيد على أهمية انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لما يوفره ذلك من إمكانيات تنظيمية ولوجستية تساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.