نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: 21 مليون طالبا شاركوا في مسابقات وأنشطة رياضية وثقافية بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بتنفيذ العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى مسابقات المكتبات بإجمالي عدد طلاب مشاركين (٢١) مليون طالب وطالبة.

وتضمنت المسابقات الرياضية بطولات الجمهورية للألعاب الفردية والجماعية (بنين/ بنات)، وتقييم فرق الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية، وتضمنت المسابقات الفنية مسابقات المسرح والإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة، ومسابقات الإذاعة المدرسية، ومسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني والنشرة المصورة، أما مسابقات المكتبات فتضمنت مسابقات تحدي القراءة العربي، نجوم المكتبة والقصة القصيرة وتستهدف المسابقات جميع المراحل التعليمية وجميع المدارس