نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لـ 58 مدرسة في 26 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهودها تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية، حيث يبلغ عدد المداس المصرية اليايانية مع بداية العام الدراسي المقبل 58 مدرسة في 26 محافظة.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم، الوصول إلى 100 مدرسة من هذا النموذج التعليمي المتميز الذي يتيح للطالب اكتساب المهارات الحياتية عبر تطوير قدرات الطلاب بصورة شاملة في المجالات الثلاث الرئيسية وهي التطوير المعرفي (الأكاديمي) والتطوير غير المعرفي (عقلية الطالب وعاداته الحياتية وممارساته اليومية)، وأخيرا التنمية البدنية.

كما تتميز المدارس المصرية اليابانية، بشمول النظام التعليمي لأنشطة التوكاتسو التي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة في المدرسة والذي يساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية.