نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبعث "عبدالعزيز" بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، بأخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، وأن يبارك الله جهوده ويسدد خطاه.