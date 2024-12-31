نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية في وفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقِه السيد محمد أحمد عبد العاطي.

كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصَّبر والسلوان.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".