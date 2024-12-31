نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهر رجب.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب عقب صلاة المغرب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دار الإفتاء، شهر رجب، موعد استطلاع هلال شهر رجب، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر لعام 2024، والموافق 29 جمادى الاخرة لعام 1446 هجريا، وذلك عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى انحاء الجمهورية.

استطلاع هلال شهر رجب

شهر رجب

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب فلكيا لعام 1446 هجريا، ووفق الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك بعد أن أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ فى وقت سابق أن يومَ الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

لذلك سيكون غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا وأول أيام شهر رجب المعظم يوم الأربعاء 1-1-2025.

التقويم الهجري

شهر رجب

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

وكان قد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية مدتها 12 شهر وهم:

1- محرم.

2- صفر.

3- ربيع الأول

4- ربيع الآخر.

5- جمادى الأولى.

6- جمادى الآخرة.

7- رجب.

8- شعبان.

9- رمضان.

10- شوال.

11- ذو القعدة.

12- ذو الحجة.

موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا

وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه يتبقى 59 يوم على بداية شهر رمضان المبارك، حيث سيبدأ أول أيام الشهر الكريم يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.