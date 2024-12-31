عاجل - "أرابيسك" بسور مجرى العيون: نموذج لإحياء المناطق التاريخية وتنميتها

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يسلم عقود الوحدات السكنية للمستفيدين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون، وقام بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. حضر الجولة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة، إلى جانب ممثلي الشركة السعودية المصرية للتعمير والمكتب الاستشاري المصمم للمشروع.

موقع استراتيجي يجمع بين التراث والتنمية

يمثل مشروع "أرابيسك" أول "كمبوند" جاهز للسكن في منطقة الفسطاط الجديدة، ويقع في قلب حي الفسطاط التاريخي. أوضح وزير الإسكان أن المشروع يربط بين الماضي والحاضر من خلال الحفاظ على الطابع التراثي لمنطقة سور مجرى العيون، مع تقديم بنية تحتية حديثة ومرافق متكاملة. يتمتع الموقع بربطه بالطرق الرئيسية مثل طريق صلاح سالم، طريق القاهرة الدائري، وكورنيش النيل، مما يسهل الوصول إلى وسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية جديدة للتطوير العمراني والثقافي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "أرابيسك" يعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية. يسهم المشروع في تطوير منطقة الفسطاط وجعلها وجهة ثقافية وسياحية، مع التركيز على الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي.

مرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الجميع

مرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الجميع

يشمل المشروع مجموعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان والزوار، منها:

مساحات خضراء وحدائق.

منافذ تجارية ومطاعم ومقاهي تقدم تجارب مميزة.

مبانٍ إدارية وتجارية وفندق فاخر.

تم تصميم هذه المرافق لتوفير بيئة متكاملة للسكن، الأعمال، والخدمات السياحية، مما يجعل المشروع نموذجًا للتطوير المستدام.

تعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي

أوضح مدبولي أن "أرابيسك" يعزز الهوية الوطنية من خلال إبراز المعالم التاريخية مثل سور مجرى العيون، مع توفير بيئة عمرانية متطورة. يسعى المشروع إلى خلق توازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية، مما يعزز من مكانة الفسطاط كوجهة سياحية فريدة.



