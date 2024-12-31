أخبار مصرية

“الوطنية للإعلام” تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الهيئة الوطنية للإعلام برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وجاء في التهنئة

نهنئ سيادتكم بالعام الجديد، داعين الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، وأن ينعم وطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار.

إننا نثق فى قدرة الدولة المصرية، بقيادتكم، وبتكاتف ووعي الشعب المصري، على المُضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري العظيم، ورفعة وطننا العزيز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا