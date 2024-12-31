نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الهيئة الوطنية للإعلام برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وجاء في التهنئة

نهنئ سيادتكم بالعام الجديد، داعين الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، وأن ينعم وطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار.

إننا نثق فى قدرة الدولة المصرية، بقيادتكم، وبتكاتف ووعي الشعب المصري، على المُضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري العظيم، ورفعة وطننا العزيز.