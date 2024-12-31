أخبار مصرية

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أرسلت الهيئة الوطنية للإعلام برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة العام الميلادي الجديد .

 

وجاء في التهنئة: "نهنئ سيادتكم بالعام الجديد ، داعين الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، وأن ينعم وطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار ".

 

وتابعت :" نثق فى قدرة الدولة المصرية، بقيادتكم ، وبتكاتف ووعي الشعب المصري ، علي المضي قدما .. نحو تحقيق تطلعات وآمال  الشعب المصرى العظيم ، ورفعة وطننا العزيز ".

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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