الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أرسلت الهيئة الوطنية للإعلام برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة العام الميلادي الجديد .

وجاء في التهنئة: "نهنئ سيادتكم بالعام الجديد ، داعين الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، وأن ينعم وطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار ".

وتابعت :" نثق فى قدرة الدولة المصرية، بقيادتكم ، وبتكاتف ووعي الشعب المصري ، علي المضي قدما .. نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى العظيم ، ورفعة وطننا العزيز ".