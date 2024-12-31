مدبولى: الرئيس السيسى يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن منطقة سور مجرى العيون من أكثر المناطق تلوثاً، مؤكدا على إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قلب القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، بجانب متابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية باستمرار.

وتابع خلال احتفال تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، أن الدولة كانت حريصة على أن يلائم التطوير قلب الطابع العمراني للمنطقة.

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أن مشروع تطوير سور مجري العيون، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة، مشيرا إلي أن منطقة سور مجري العيون كانت بؤرة المناطق غير الآمنة.

واستعرض فى احتفال، تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، مراحل تطوير فى القاهرة التاريخية.

وقالت المهندسة مني عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف لتغير واجهة سور العيون من العشوائية لمنطقة حضارية متطورة.

واستعرضت تفاصيل المشروع ووحداته والانتهاء من المرحلة الأولي له، موضحة أن المرحلة الثانية لتطوير سور مجري العيون ستكون على مرحلتين وستتضمن مطاعم وكافيهات وممشي سياحي.