حصاد 2024 "الإنتاج الحربي " في عام إنجازات تحققت على الرغم من التحديات العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

على الرغم من التحديات العالمية -التي لم تكن مصر بمنأى عنها- والتي تفاقمت خلال العام الماضي نتيجة لعدة ظروف اقتصادية وسياسية إلا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف بل تم تحقيق العديد من النجاحات، فعلى مدار عام وحتى اليوم استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام إنعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وحرصت الوزارة خلال ذلك على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي هام.

ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي التي تحققت، فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلى وإستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.

عجلة الإنتاج لا تتوقف رغم التحديات العالمية ايرادات بنسبة ۱٤٤% ومعدل نمو ٤٤% عن العام الماضي

دور حيوي في توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة إستحداث منتجات عسكرية جديدة (ألواح الصلب المدرع، راجمة الصواريخ رعد 200) ، ونسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200".

تنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي

افتتاح شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة

افتتاح مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)

رفع كفاءة وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي)

إضافة خطيّ إنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل لإنتاج مهمات الرباط وموفرات المياه الذكية

المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي. تاريخ من الصناعات الوطنية التي تلبي مختلف الاحتياجات

لتخفيف العبء عن المواطنين.. إطلاق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار تنافسية

المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص

المشاركة في مشروعات تدوير المخلفات رفع كفاءة خطين لتدوير المخلفات بمصنع "دفرة الجديد" وخطين لتدوير المخلفات بمصنع "دفرة القديم" في محافظة الغربية.

مصنعين تدوير مخلفات "تونا الجبل" بالمنيا و"دار السلام" بسوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل

الإنتهـاء مـــن 3 مشروعــات رفـــع كفـــاءة محطـــــة فــــرز أولـــى بالمواقــــع (أبو رديس، رأس سدر، نويبع) في محافظة جنوب سيناء.

إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء

إنشاء مستشفى ميداني لدعم القطاع الصحي

الرد على (100%) من الشكاوى الواردة للوزارة

تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح شركات الإنتاج الحربي وأجهزة القوات المسلحة وبعض الشركات الأجنبية

المشاركة بفاعلية بمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعارض الدولية والمحلية.

افتتاح مركز لإدارة الأزمات في إطار عمليات التحول الرقمي والمساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية

دعم مجال التعليم الفني في مصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب التابع للوزارة.

رفع كفاءة وقدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية

( 6) مشروعات جديدة لتطوير قطاع التدريب وإستحداث إدارات جديدة بالهيكل التنظيمي بالقطاع

إنتاج (215) أتوبيسا كهربائيا منها (70) تعمل في القاهرة و(40) بالإسكندرية و(5) بجنوب سيناء و(100) للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع

جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل الشركات والوحدات التابعة

تخريج الدفعة الرابعة والخامسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في التخصصات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

اعتماد الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، وتشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية:

المركز الطبي التخصصي ، خدمة طبية لائقة ، توريد أجهزة طبية متطورة ، تطوير الشبكة الإلكترونية ، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز.

رفع كفاءة الموارد البشرية التي تمثل عصب العملية الإنتاجية بوزارة الإنتاج الحربي

تقديم خدمات متميزة للعاملين من ذوي الهمم على مدار العام ، مثل توفير أماكن انتظار مخصصة لسياراتهم قريبة من موقع العمل . وتخصيص أماكن صعود وهبوط مخصصة لتحركاتهم وتوفير كراسي متحركة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بالإنتاج الحربي من ذوي الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات.

تدريب مواطني الدول الإفريقية الشقيقة ببرنامج الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية

- تدريب العاملين المهنيين على مستوى الدولة ضمن مشروع "مهني 2030"

-المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتعكس هذه الإنجازات والنجاحات التي تمت على مدار عام كامل الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للصناعات العسكرية بالإضافة إلى كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير للخارج، ولا تزال مساعي أبناء وزارة الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين وموظفين مستمرة للقيام بدورها الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.