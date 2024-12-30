ننشر أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - شهد مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية الاعلان عن الهيئة التأسيسية للحزب والتي ضمت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار الأسبق، المستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق ، السيد القصير وزير الزراعة السابق، المستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق.

ضمت أيضا المهندسة داليا السعدني عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الدكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، المهندس هاني محمود، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق.

كما ضمت رجل الاعمال عصام ابراهيم جمعة، واحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، المهندس محمد غراب رئيس نادي الصيد، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب.

الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

وضمت الهيئة التأسيسية أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق ، وياسر عبدالمقصود رجل الأعمال، ورجل الاعمال محمد الأمين الدخميسي، سامح عاشور نقيب المحامين العرب، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أسامة العبد عضو مجلس النواب، اللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق، يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد محمد سعد، واللواء صلاح رئيس مجلس ادارة مصنع ١٨ الحربي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عبد الحميد كامل عضو مجلس النواب السابق، والفنان محمد الصريطي والشيخ سيد الإدريسي شيخ الطرق الصوفية، وعايدة محي الدين أبو بكر الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول، وأحمد الحمماصي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما ضمت المهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق، ودينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، الشيخ فايز أبو حرب عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، ورجل ألأعمال أيمن الجميل، والأديب يوسف القعيد، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، الفريق محمد طارق، والدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة.