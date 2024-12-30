نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حالة الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات بسبب حالة البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اضطراب الملاحة البحرية على مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ، وسرعة الرياح ( 60:40 كم / ساعة) وارتفاع الأمواج من "2.5 3.5 متر".

ويسود اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.