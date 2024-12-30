أمن القاهرة يلقى القبض على زوج تعدى على زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلها للمستشفى المشار إلها، بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.