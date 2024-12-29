الأرصاد تحذر.. أجواء مائلة للبرودة وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى أخر تطورات الطقس

أحمد جودة - القاهرة - أخر تطورات الطقس اليوم

حالة الطقس، الطقس اليوم، أخبار الطقس، الأرصاد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة من الليل اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة خلال صفحتها إلى أن الأجواء في الوقت الحالي مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، حيث يستمر تدفق السحب الممطرة على شمال البلاد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، وتصل دراجة الحرارة العظمى اليوم فى القاهرة الكبرى إلى 18°درجة، فيما تصل الصغري إلى 10 درجات مئوية.