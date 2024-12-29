محافظ أسيوط يشهد الإحتفال السنوي لمدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط بمناسبة العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الإحتفال السنوي لمدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، لافتاً إلى حرصه على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بالقطاعات المختلفة والتي من بينها قطاع التعليم موضحاً أهمية الأنشطة المدرسية بمدارس المحافظة سواء حكومية أو تجريبية أو رسمية أو خاصة التي تساهم في النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب خاصة التي يتم تنفيذها طبقاً للمعايير والقرارات الموضوعة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس مجلس إدارة مدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحلي عضو مجلس الشيوخ، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وقدري حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية، وهويدا الطماوي مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والقس متى رزق الممثل القانوني للمدرسة، وممدوح ناجي مدير المدرسة، وإبرام نشأت وكيل المدرسة، والعشرات من أولياء الأمور والطلاب والطالبات بالمدرسة.

حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني وترديد النشيد الوطني باللغة الإنجليزية واللغة العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تلاوة آيات من الكتاب المقدس تلاها عرض لبعض الفقرات الفنية والغنائية لتلاميذ المدرسة ثم استعراض غنائي وغيرها من الفقرات رافعين صوراً واعلاماً ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية باللغة الإنجليزية عن العام الميلاد الجديد كما قدم عدد من الأطفال باقة ورود للمحافظ تقديراً لدعمه واهتمامه لزيارة المدرسة ومشاركتهم مختلف الفعاليات.

وأعرب محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب والطالبات ومشاركتهم الإحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد مقدماً التهنئة لجميع الحضور بالعام الميلادي الجديد وللأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة لافتاً إلى أهمية تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات وجميع العاملين بالمدارس مشيداً بالحفل والفقرات الفنية للأطفال والتلاميذ والتي تدل على تميزهم ونبوغهم والتدريب الجيد وتنفيذ الأنشطة المدرسية بشكل مناسب وحثهم على التركيز والتفوق والجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة مطالباً المعلمين والعاملين بالمدرسة بغرز قيم المواطنة والإخاء وزرع الإنتماء والولاء وحب الوطن لدى التلاميذ باعتبارهم قادة المستقبل مقدماً الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة على الجهود المبذولة مع التلاميذ وداخل العملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على تنفيذ واستكمال مسيرة التنمية مؤكداً على إستمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

ووجه الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس مجلس إدارة مدارس سانت ماري الخاصة بمنفلوط الشكر لمحافظ أسيوط وقيادات التربية والتعليم لحضورهم الإحتفال بالمدرسة وحرصهم على تقديم التهنئة بأعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 مشيداً بالدعم الذي يتم تقديمه للمدارس بمراحل التعليمية المختلفة وخاصة مدرسة سانت ماري وهو ما ينعكس على الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها خلال العام الدراسي والمشاركة المجتمعية للمدرسة.