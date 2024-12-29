مرسال عضو التحالف الوطني تدعم مستشفيات الجذام في 4 محافظات بأدوية ومستلزمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - قدمت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم لمستشفيات الجذام في 4 محافظات (الفيوم - الغربية - الشرقية - المنيا) من خلال توفير الأدوية والمستلزمات طبية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع وزارة الصحة بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، التزام المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم المستشفيات في مختلف المحافظات، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى المؤسسة حريصة على تقديم كل الدعم لمرضى الجذام.

بدوره .. أوضح إبراهيم عبد اللاه منسق قوافل مرسال، إن المؤسسة قدمت دعم بالأدوية الطبية لمستشفى الجلدية والجذام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، كما تبرعت بأدوية ومستلزمات طبية لعيادات الجلدية التخصصية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، كما قدمت المؤسسة من خلال قوافلها الطبية دعما بأدوية لصالح مرضى الجذام بعيادات الجلدية التخصصية بمحافظة الفيوم، فضلا عن تقديم مستلزمات لمستشفى الجلدية والجذام بالمنيا.

على جانب آخر .. قال عبد اللاه إن المؤسسة قدمت دعما لمرضى مستشفى أبو قير العام بمحافظة الإسكندرية من خلال توفير بعض المستلزمات الطبية للمستشفى، مشيرا إلى التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في معرفة الاحتياجات الاساسية لهذه المستشفيات لدعمها في مواصلة تقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

ووجهت وزارة الصحة والسكان من خلال مديرياتها بالمحافظات الاربعة الشكر لمؤسسة مرسال الخيرية لجهودها في دعم المستشفيات الحكومية ببعض المستلزمات والأدوية ورعاية مرضى الجذام.