نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شديد البرودة ورياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغدًا (درجة الحرارة تصل لـ 5) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس للأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يشهد اليوم الأحد وغدًا الإثنين طقسًا باردًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

التفاصيل

الطقس اليوم الأحد:

نهارًا: بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا: شديد البرودة في معظم المناطق، مع احتمالية الوصول إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

شديد البرودة في معظم المناطق، مع احتمالية الوصول إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. الرياح: نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأمطار:

اليوم: فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري. غدًا الإثنين: أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 18 درجة مئوية

الصغرى: 11 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 17 درجة مئوية

الصغرى: 10 درجات مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 18 درجة مئوية

الصغرى: 5 درجات مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 8 درجات مئوية

أكدت الهيئة أن الأجواء ستكون شديدة البرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل، وينبغي على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة البرودة، خاصة في المناطق التي قد تشهد الصقيع.