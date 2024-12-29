نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعجل بصرف العلاوة الدورية 7% في إبريل 2025 بدلًا من يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن هناك توجهًا لدى الحكومة لتقديم موعد صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتكون في إبريل المقبل بدلًا من الموعد المعتاد في يوليو.

تفاصيل القرار:

الموعد الجديد: سيتم صرف العلاوة في إبريل 2025، وهو ما يشابه ما تم تطبيقه العام الماضي.

سيتم صرف العلاوة في إبريل 2025، وهو ما يشابه ما تم تطبيقه العام الماضي. الهدف: تحسين دخول العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، مما يعزز قدرة العاملين على مواجهة الأعباء المالية والمعيشية.

تفاصيل العلاوة الدورية:

الموظفون المخاطبون بالقانون: تصرف لهم العلاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

تصرف لهم العلاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. الموظفون غير المخاطبين بالقانون: تصرف لهم العلاوة بنسبة 10%.

تصرف لهم العلاوة بنسبة 10%. وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يتم عادة صرف العلاوة في يوليو من كل عام، ولكن سيتم تقديمها في إبريل هذا العام.

دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور:

المصادر تشير أيضًا إلى أن الحكومة قد تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا 6 آلاف جنيه، لتلبية احتياجات العاملين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

رأي الخبراء

أعتبر الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية والمحاسب بجامعة طنطا، قرار تعجيل صرف العلاوة خطوة إيجابية في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الحكومي وتغطية نفقاتهم.