نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعلن بدء قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن.

ويشمل التقديم أولئك الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتتنطبق عليهم الشروط العامة التي وضعتها الوزارة.

شروط التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2025

تتضمن وزارة الداخلية مجموعة من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ومن أبرز هذه الشروط:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين. السن: ألا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم. المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. حسن السيرة: يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. الفصل من الخدمة: ألا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو أي جهة أخرى. اللياقة البدنية: يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.

شروط الطول والوظائف العسكرية

الذكور : يجب أن يكون الطول 170 سم على الأقل.

: يجب أن يكون على الأقل. الإناث : يجب أن يكون الطول 160 سم على الأقل.

: يجب أن يكون على الأقل. الحالة العسكرية: ألا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة في الشرطة أو بأي جهة أخرى.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

تتضمن المزايا التي يحصل عليها الدارسون في معاهد معاوني الأمن:

تحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة .

. مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

طوال فترة الدراسة. الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة. جوائز مادية ومعنوية للأوائل.

للأوائل. خدمات اجتماعية للأفراد وأسرهم، بالإضافة إلى كافة المزايا الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

أماكن التقديم

يمكن للمتقدمين التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت (moi.gov.eg)، كما يمكن سحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي:

معهد معاوني الأمن بطرة للذكور بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، وغيرها.

للذكور بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، وغيرها. معهد معاوني الأمن بالبحيرة للذكور بمحافظات مثل الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، وغيرها.

للذكور بمحافظات مثل الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، وغيرها. معهد تأهيل الأفراد بسوهاج للذكور بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، وغيرها.

للذكور بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، وغيرها. معهد معاوني الأمن بطره للطالبات من جميع المحافظات.

تحذير من التعامل مع جهات غير رسمية

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المتقدمين بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي أو من خلال المعاهد المعلنة فقط لضمان عدم الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.