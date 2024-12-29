نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية يوم الأربعاء 1 يناير 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي صباح يوم الأحد، أنه تقرر تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك.
تفاصيل تعطيل العمل بالبنوك
- الموعد: يوم الأربعاء، 1 يناير 2025.
- السبب: انتهاء السنة المالية للبنوك في 3 ديسمبر 2024.
- استئناف العمل: سيُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الخميس، 2 يناير 2025.