نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية يوم الأربعاء 1 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي صباح يوم الأحد، أنه تقرر تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك.

تفاصيل تعطيل العمل بالبنوك