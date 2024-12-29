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عاجل:- تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية يوم الأربعاء 1 يناير 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي صباح يوم الأحد، أنه تقرر تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك.

 

تفاصيل تعطيل العمل بالبنوك

  • الموعد: يوم الأربعاء، 1 يناير 2025.
  • السبب: انتهاء السنة المالية للبنوك في 3 ديسمبر 2024.
  • استئناف العمل: سيُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الخميس، 2 يناير 2025.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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