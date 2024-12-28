نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة: تفاصيل قرارات وزارة المالية لعام 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل هامة تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي ستطبق بدءًا من العام الجديد 2025.
تطبيق جديد لتسجيل الهواتف الشخصية
• أعلنت وزارة المالية عن تصميم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء عبر الموانئ أو المطارات، بتسجيل أجهزتهم الشخصية.
• يتم التسجيل مباشرة من خلال التطبيق عند دخول البلاد دون أي رسوم جمركية أو إضافية على الأجهزة الشخصية.
الهواتف غير المسجلة: إجراءات صارمة
رسالة نصية للأجهزة غير المسجلة
• ستقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للأجهزة المستوردة وغير المسجلة عبر التطبيق.
• الرسالة تتضمن مطالبة بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال فترة 90 يومًا.
إجراءات ضد الأجهزة المخالفة
• في حال عدم دفع الرسوم خلال الفترة المحددة، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
• الشبكات المحلية ستتوقف عن العمل على الأجهزة غير المسددة للرسوم.
تفاصيل الرسوم الجمركية
• حسب الكيلاني، الأجهزة التي تغادر المطار دون تسجيلها عبر التطبيق ستخضع لرسوم جمركية تصل إلى:
• 38.5% من قيمة الجهاز.
هدف المبادرة
تهدف هذه الخطوة إلى:
1. تنظيم استيراد الهواتف المحمولة والحد من عمليات التهريب.
2. ضمان تحصيل الرسوم الجمركية بشكل عادل.
3. تسهيل الإجراءات على المسافرين من خلال التطبيق الجديد.