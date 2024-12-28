نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة: تفاصيل قرارات وزارة المالية لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل هامة تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي ستطبق بدءًا من العام الجديد 2025.

تطبيق جديد لتسجيل الهواتف الشخصية

• أعلنت وزارة المالية عن تصميم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء عبر الموانئ أو المطارات، بتسجيل أجهزتهم الشخصية.

• يتم التسجيل مباشرة من خلال التطبيق عند دخول البلاد دون أي رسوم جمركية أو إضافية على الأجهزة الشخصية.

الهواتف غير المسجلة: إجراءات صارمة

رسالة نصية للأجهزة غير المسجلة

• ستقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للأجهزة المستوردة وغير المسجلة عبر التطبيق.

• الرسالة تتضمن مطالبة بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال فترة 90 يومًا.

إجراءات ضد الأجهزة المخالفة

• في حال عدم دفع الرسوم خلال الفترة المحددة، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.

• الشبكات المحلية ستتوقف عن العمل على الأجهزة غير المسددة للرسوم.

تفاصيل الرسوم الجمركية

• حسب الكيلاني، الأجهزة التي تغادر المطار دون تسجيلها عبر التطبيق ستخضع لرسوم جمركية تصل إلى:

• 38.5% من قيمة الجهاز.



هدف المبادرة

تهدف هذه الخطوة إلى:

1. تنظيم استيراد الهواتف المحمولة والحد من عمليات التهريب.

2. ضمان تحصيل الرسوم الجمركية بشكل عادل.

3. تسهيل الإجراءات على المسافرين من خلال التطبيق الجديد.