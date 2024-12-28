نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024: أمطار رعدية وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات حادة في حالة الطقس اليوم، حيث تشهد عدة محافظات عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية للظواهر الجوية المتوقعة.

المحافظات المتأثرة بالأمطار الرعدية

تتعرض المحافظات التالية لسقوط أمطار غزيرة ورعدية:

• الإسكندرية

• كفر الشيخ

• بورسعيد

• مطروح

• شمال البحيرة

نصائح الأرصاد للمواطنين والمزارعين

• ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر.

• الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا أو نشاطًا للرياح.

• دعوة المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع المتوقع.

حالة الطقس العام

• نهارًا:

• بارد على أغلب الأنحاء.

• معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

• ليلًا:

• شديد البرودة، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، وأجزاء من الصحراء الغربية.



حالة البحرين

• البحر المتوسط:

• الحالة: معتدل إلى مضطرب.

• ارتفاع الموج: (1.5 – 2.5 متر).

• اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

• البحر الأحمر:

• الحالة: خفيف إلى معتدل.

• ارتفاع الموج: (1.25 – 1.75 متر).

• اتجاه الرياح: شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم في المحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الإسكندرية 19 09

كفر الشيخ 17 09

بورسعيد 19 11

مطروح 17 07

الفيوم 17 05

بني سويف 17 04

أسيوط 17 03

الأقصر 20 07

أسوان 21 08

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 22 12

توصيات الأرصاد للمواطنين

• متابعة النشرات الجوية بانتظام لتحديثات الطقس.

• توخي الحذر أثناء السفر في المناطق المتأثرة بالعواصف الرعدية.

• الابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء حدوث البرق والرعد.