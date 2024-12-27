نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تختتم زيارتها للبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، وعادت إلى أرض الوطن بعد زيارة استمرت عدة أيام شهدت مشاركتها في فعاليات بارزة.

شاركت الوزيرة، بصفتها رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في افتتاح الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال"، الذي انعقد في البحرين. كما شاركت في جلسة خاصة بعنوان "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول"، حيث استعرضت تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة.

والتقت الدكتورة مايا مرسي بولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جانب عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس.

كما ألقت الوزيرة الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وقامت بتسليم رئاسة الدورة إلى السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين.

وأسفرت أعمال الدورة عن انتخاب الدكتورة مايا مرسي رئيسة للدورة الـ81 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين، كما تم انتخاب السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي.

وخلال زيارتها، أجرت الدكتورة مايا مرسي لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود العربية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك.