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أحمد جودة - القاهرة - أسعار عمرة 2025 وأرخص برنامج عمرة عبر تأشيرة الترانزيت يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر بالبحث عن أرخص برنامج عمرة 2024، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العمرة هذا الموسم. حيث تبدأ الأسعار للبرامج الاقتصادية من 35 ألف جنيه، مما يثقل على الكثير من الراغبين في أداء المناسك.

من بين الخيارات المتاحة، تأتي "عمرة الترانزيت" كأحد الحلول الاقتصادية للمصريين الذين يرغبون في أداء العمرة بتكلفة أقل. تعتمد عمرة الترانزيت على الحصول على تأشيرة مرور للمملكة العربية السعودية، وتتيح هذه التأشيرة للمسافرين فرصة أداء العمرة خلال رحلاتهم العابرة عبر المملكة.

وأوضح مصدر بغرفة شركات السياحة أن الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت يتطلب تقديم طلب لدى بعض شركات الطيران، وذلك للسفر إلى وجهة ثالثة مع المرور عبر المملكة العربية السعودية. وتسمح هذه التأشيرة للمسافرين بالبقاء في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، وهو ما يتيح لهم فرصة أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة.

وأضاف المصدر أن عمرة الترانزيت لا تخضع للضوابط المعتادة مثل تلك التي تتم من خلال بوابة العمرة المصرية، ولا يتطلب الحصول على باركود العمرة. كما أشار إلى أن شركات السياحة المصرية غير مخولة بتنظيم برامج عمرة الترانزيت، بل يتم تنظيم هذه الرحلات من قبل أفراد متخصصين في السياحة، مما يجعلها أحد أرخص برامج العمرة المتاحة في مصر.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة 2025

لحجز عمرة 2025، يجب على الراغبين في السفر تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية مثل شهادة صحية مختومة من مكتب صحة حكومي، جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء، مع ضرورة أن تكون السيدات بالحجاب.

وفي حالة استخراج جواز سفر جديد لأداء العمرة، يجب تجهيز مستندات إضافية مثل إثبات الحالة التجنيدية للذكور ومستند يثبت الحالة الاجتماعية للسيدات، بالإضافة إلى سداد رسوم الجواز.

فضل العمرة في رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمرة جائزة في أي وقت من السنة لغير الحاج، مع التأكيد على أن هناك أوقاتًا مستحبة لأداء العمرة لزيادة الفضل والثواب، ومنها شهر رجب. رغم ذلك، يبقى شهر رمضان المبارك هو أفضل الأوقات لأداء العمرة، يليه أشهر الحج، ثم يأتي شهر رجب وشهر شعبان.