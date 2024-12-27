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أحمد جودة - القاهرة - اسعار عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة للحجزكشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رجب 1446هـ - 2025، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على نوعية البرنامج والفندق الذي يتم اختياره.. اسعار عمرة رجب 2025

وبالنسبة لأسعار العمرة الاقتصادية في رجب 2025، أوضح عابد أن الأسعار تبدأ من 32 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه، معتمدة على تفاصيل الحجز واختيار الفندق، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تعتمد على البرنامج المقدم والمرافق المتاحة في الفنادق اسعار عمرة رجب 2025 .. أما بالنسبة للعمرة الخمس نجوم، تبدأ الأسعار من 65 ألف جنيه، وقد تتجاوز 100 ألف جنيه حسب نوع البرنامج والخدمات المقدمة.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران كانت من العوامل التي أثرت على تكلفة العمرة، حيث تتراوح أسعار التذاكر حاليًا بين 15 إلى 20 ألف جنيه. وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الزيادة الملحوظة في تكلفة برامج العمرة. رغم هذه الزيادة، يتوقع عبد اللطيف أن يشهد موسم عمرة رجب المقبل طلبًا كبيرًا من المواطنين، حيث بدأت الشركات السياحية في تجهيز البرامج الخاصة بالعمرة استعدادًا للزيادة المتوقعة في الطلب.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة 2025

اسعار عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة للحجز.. للحجز في برامج العمرة، يتعين على الراغبين تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية مثل شهادة صحية مختومة من مكتب صحة حكومي، جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء، مع ضرورة أن تكون السيدات بالحجاب.

اسعار عمرة رجب 2025 .. أما بالنسبة لاستخراج جواز سفر جديد لأداء مناسك العمرة، فيجب تجهيز مستندات إضافية مثل مستند إثبات الحالة التجنيدية للذكور، مستند يثبت الحالة الاجتماعية للسيدات، بالإضافة إلى سداد الرسوم المحددة للجواز.

فضل العمرة في رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن أداء العمرة جائز في أي وقت من السنة لغير الحاج، مع الإشارة إلى أن هناك أوقاتًا معينة يُستحب فيها أداء العمرة لزيادة الفضل والثواب. وقد أشارت إلى أن شهر رجب من الأشهر المباركة التي يُستحب فيها أداء العمرة، رغم أن أفضل وقت لأداء العمرة هو في شهر رمضان المبارك، يليه أشهر الحج.