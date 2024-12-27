نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: 2000 مقعد مدرسي جديد لدعم المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على إستمرار تسليم مقاعد مدرسية جديدة وتوزيعها على المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم طبقًا للاحتياجات الفعلية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

مؤكدًا علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة تنفيذًا لرؤية مصر 2023.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث اطلع علي الاستعدادات الجارية بالمدارس وخطط الصيانات ورفع الكفاءة الدورية.

وأعلن المحافظ عن تدعيم المدارس بعدد ٢٠٠٠ مقعد مدرسي ( ديسك ) جديد لسد إحتياجات كل مدرسة إلى جانب قيام مديرية التربية والتعليم بتسكين المعلمين للمواد التى تواجه عجز بعد بيان إحتياجات كل إدارة تعليمية.

وناقش محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمنطقة الأزهرية لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

حيث وجه المحافظ برفع درجة الإستعدادات ومراجعة المدارس والمعاهد للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإمتحانات وتلافى أية ملاحظات.

كما إستمع المحافظ خلال الإجتماع لجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة خلال شهر نوفمبر حيث تم الإنتهاء من إنشاء ٧ مدارس جديدة وإنهاء الاستعدادات للبدء فى إنشاء ٧ مدارس أخرى في اطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس وتهيئة المناخ الملائم.

يذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول الصفوف الدراسية وجاءت كالاتي:-

أولًا: المرحلة الإبتدائية:

الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

الصف الثالث الإبتدائى ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025

الصف الرابع الإبتدائى ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

الصف الخامس الإبتدائى ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

الصف السادس الإبتدائى ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

• الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

• الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

علمًا بأن يوم الأحد الموافق الموافق 19/1/2025 أجازة بمناسبة عيد الغطاس.

ثالثًا الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى:

• الصف الأول الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثانى الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع:

• الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامسًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين:

• الصف الأول الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثانى الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.