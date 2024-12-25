نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط وتتحفظ على مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات تحقيق الانضباط بالطرق ومنع سير مركبات التوك توك عكس الاتجاه أو إعاقة حركة المارة.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنظيم حملة مكبرة بمنطقة المجزر الآلي المتفرع من طريق اللبيني بالهرم وذلك استجابة لشكاوي المواطنين واستهدفت الحملة ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين وإعاقة السير.

حيث تم التحفظ على عدد من المركبات وإيداعها بمخزن الإشغالات بالحي.

كما تم تكليف وردية مسائية من إدارة الإشغالات بالحي لمنع أي مخالفات مجددًا وذلك بالتنسيق مع شرطه المرافق وقد جاءت الحملة بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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