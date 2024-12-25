نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم قافلة بيطرية لتجريع ورش الثروة الحيوانية بالواحات البحرية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق مديرية الطب البيطري بالجيزة قافلة بيطرية علاجية إرشادية تنموية إلى مدينة وقري الواحات البحرية لمدة يومين. وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالواحات البحرية خلال الفترة من ٢٦/١٢/٢٠٢٤ إلى ٢٨/١٢/٢٠٢٤. حيث يتم خلال القافلة الكشف والعلاج علي الحيوانات مع التدريب العملي باحدث الأجهزة والتوعية والإرشاد الحقلي. ويأتي هذا في ضوء توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار وتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوفير الخدمات للمناطق النائية.