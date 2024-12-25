نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان في حادث تحطم طائرة ركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

بيانا صحفيا، بشأن حادث طائرة أذربيجان، معربة عن خالص تعازيها في ضحايا الحادث الأليم.

وجاء نص البيان كالتالي:

تعرب جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية أذربيجان الصديقة إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان والتي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.



كما تتمنى مصر الشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان في هذا الظرف الأليم.