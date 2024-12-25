نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخاب وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة، انتخاب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، رئيسة للدورة الـ81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين.

كما جرى انتخاب السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، نائبة لرئيس المكتب التنفيذي.

وخلال مشاركتها في الدورة، حضرت الدكتورة مايا مرسي افتتاح الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" الذي استضافته مملكة البحرين، حيث شاركت في جلسة نقاشية تحت عنوان "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول"، مستعرضة تجربة مصر في تعزيز مشروعات الأسر المنتجة ودعم ريادة الأعمال.

وفي سياق أعمال الدورة، التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة، كما كان لها لقاء خاص مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء.

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