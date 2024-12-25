نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد تعليمي ياباني يزور مدارس القليوبية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وفدًا يابانيًا يضم نخبة من أساتذة الجامعات ومديري المدارس.

جاءت الزيارة لتفقد مدرسة عمر بن عبدالعزيز والمدرسة المصرية اليابانية ببنها بهدف متابعة تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية.

شارك في الاستقبال فوزية إسماعيل، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعدد من القيادات التعليمية.

أكد مصطفى عبده حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون التعليمي مع اليابان في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تطوير جودة التعليم والبحث العلمي في مصر. وأشاد بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، التي تُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي.

وأوضح عبده أن الحكومة اليابانية قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير التعليم المصري بمختلف مراحله، بدءًا من التعليم المبكر وحتى الجامعي، مرورًا بالتعليم الفني. وأشار إلى برامج التعاون التي تشمل زيادة عدد المتدربين والطلاب المصريين في اليابان، وتنفيذ أنشطة التوكاتسو في المدارس، وتحسين التعليم الفني من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية، بالإضافة إلى التدريب في المصانع اليابانية لتعزيز المهارات العملية للطلاب.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، واستمرار الجهود لتحقيق استفادة متبادلة تسهم في تطوير العملية التعليمية.