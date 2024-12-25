مديريات التعليم تستعد لبدء التقييمات المبدئية للصفين الأول والثاني الابتدائي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات التعليمية لبدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 29 ديسمبر، حيث ستُخصص هذه الفترة للمراجعة والتقييم المبدئي للصفين المذكورين، فيما ستتم عملية التقييم النهائي في الفترة من 16 إلى 23 يناير.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن هذه التقييمات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها تهيئة التلاميذ للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، وتحفيزهم على تحسين أدائهم من خلال أنماط تحفيزية تتناسب مع مرحلتهم العمرية، كما تهدف هذه التقييمات إلى إطلاع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم، وذلك لضمان تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة في متابعة تقدم التلاميذ.

وتتولى المديريات التعليمية متابعة تنفيذ التقييمات، حيث يكون موجه الصفوف الأولى مسئولًا عن تقييمات الطلاب ودرجاتهم، بالإضافة إلى متابعة البرنامج العلاجي ومراجعة غياب التلاميذ مقارنة بالدرجات في الصفين الأول والثاني الابتدائي. وبالنسبة لمنهج متعدد التخصصات، سيتم الالتزام بما نص عليه القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2024.

كما أشارت المديريات إلى وجود مشروع من الوزارة للقضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى التلاميذ، حيث سيبدأ تنفيذ هذا المشروع في الفصل الدراسي الثاني، مع هدف القضاء على مشكلة ضعف القراءة والكتابة بنهاية عام 2026.