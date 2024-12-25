نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات نصف العام.. تنبيه مهم من المدارس لطلاب الصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المدارس الثانوية تنبيهات لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسي بضرورة توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت لتحديث الإصدار الجديد لمنصة الامتحان الإلكتروني.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم وجود تحديث جديد للمنصة يتطلب تحميل الإصدار الأحدث من تطبيق "سويفت أسس APK"، والذي يحمل الرقم 1.9.13، لضمان عمل المنصة بكفاءة أثناء الامتحانات.



وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه. تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما تُجرى امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين.

بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع، تبدأ امتحاناتها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول نهاية ديسمبر الجاري وبداية يناير المقبل، حيث أوضحت الوزارة أن هذه الامتحانات ستُجرى ورقيًا. وتشمل المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي "التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية"، بينما تشمل مواد الصف الثاني الثانوي "المواطنة وحقوق الإنسان، اللغة الأجنبية الثانية، التربية المهنية، والتربية الدينية".