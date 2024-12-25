نشاط مديريات العمل بالمحافظات ..في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - 1- مديرية العمل بدمياط

ندوات توعية حول الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بدمياط

في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بدمياط ،ندوتين في قريتي العطوى والأبراهيمية البحرية، وأوضح فتحي التلاوي مدير المديرية أن الندوة الأولى عُقدت بقرية العطوى بحضور ٢٠٠ مواطن، وتحدث بها فتحى خليل عن الخدمات التي تقدمها المديرية من فرص عمل للشباب والتدريب على المهن المختلفة بمركز التدريب التابع للمديرية أو العربة المتنقلة، وفي ذات السياق، نظمت مديرية العمل ندوة أخرى بقرية الأبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، بحضور ٢٠٠ مواطن، وتحدثت فيها فاطمة إسماعيل عن نفس الموضوع، وأشار مدير المديرية أن الندوات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتقديم التدريب اللازم لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل. وفي إطار جهود الدولة لتعزيز فرص العمل وتحسين أوضاع الشباب.

2- مديرية العمل بالإسماعيلية

بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والإسكان بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل بالإسماعيلية

شهد محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ومديرية الإسكان بالمحافظة، ويهدف هذا البروتوكول إلى تدريب طلاب التعليم الفني على مهارات التشيد والبناء، مما يساهم في سد احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذا المجال.وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن هذه الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات. يهدف البروتوكول إلى تطوير المهارات الفنية للطلاب، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، وإعطائهم شهادات اجتياز للتدريبات والمهارات التي تساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة.. وأشار مدير المديرية أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم مبادرة التدريب من أجل التشغيل، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل. ويمثل توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة على طريق بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والمهارات من خلال الاستثمار في الشباب وتأهيلهم.

3- مديرية العمل بالوادي الجديد

تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة بالوادي والجديد لشمولهم بالرعاية

أطلقت مديرية العمل بالوادي الجديد مبادرة لحصر وتسجيل العمال غير المنتظمة في مدينة الخارجة، حيث تم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفه بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم. وتحت رعاية الجهات السيد اللواء د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

4- مديرية عمل المنيا

ندوة توعية حول حقوق المرأة في العمل بالمنيا

نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعية حول حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، بمدرسة طارق بن زياد الخاصة، بحضور 15 من العاملين بالمدرسة من بينهم مسؤولون حكوميون وأوضحت د. ماجدة صلاح مدير المديرية أن الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي بقانون العمل رقم 12 لعام 2003، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أشرف على تنظيم الندورة مكتب عمل بني مزار .

5- مديرية العمل بجنوب سيناء

ختام برنامج تدريبي على مهارات الحاسب الآلي بجنوب سيناء

اختتمت مديرية العمل بجنوب سيناء فعاليات برنامج تدريبي لتنمية مهارات أبناء المحافظة على مهنة "مهارات الحاسب الآلي"، بالوحدة التدريبية المتنقلة بطور سيناء. وأوضحت وفاء نجاج مدير المديرية أنه استفاد من البرنامج 10 متدربين، وتسلموا شهادات إتمام التدريب، في إطار جهود المديرية لتنمية مهارات أبناء المحافظة وتأهيل الشباب وتوسيع قاعدة العمالة الفنية المؤهلة. مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتكثيف البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات التدريبية المتنقلة.

6- مديرية عمل مطروح

جولة لمديرية عمل مطروح بشركة عجيبة للبترول بمطروح للتوعية بحقوق وواجبات العمال

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح زيارة تفتيش عمالي لشركة عجيبة للبترول بموقع مليحة بصحراء مصر الغربية، وأوضح خالد دراز أن الزيارة تهدف إلى التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وضمان حقوق العاملين، والتعريف بواجباتهم، وتنفيذ قانون ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، ومتابعة عمليات المقاولات والعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذا للتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبرعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور مدير عام الحقول، عبد السلام المنزلاوي، وحمدي حافظ، مدير عام الخدمات المعاونة، وصلاح الشاذلي، مدير إدارة شئون الأفراد، وأجرى الزيارة مدير مكتب عمل مطروح، علي نصيب، والمفتش الأول ماهر شحاته.

7- مديرية العمل بأسوان

ندوة تثقيفية عمالية وتسيلم عقود عمل بشركة ميديكو للأسمنت بأسوان

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة تثقيفية عمالية بمقر شركة ميديكو للأسمنت، بالتعاون مع شركة اساتيك، بمشاركة 40 مشاركًا من العاملين. وأوضحت ليلى عطاالله مدير المديرية أن الندوة تناولت قانون العمل، عقد العمل الفردي، فترة الاختبار، الاجازات، الأجر، وحقوق العمالة الغير منتظمة، وفي نهاية الندوة، سلمت مدير المديرية 8 عقود عمل للشباب من بينهم عقدين لذوي همم من أبناء المحافظة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية، وحضر الندوة محمود عيسي وكيل المديرية، والمهندس محمد محمد حافظ مدير عام المصنع، والمهندس كمال محمد محمد مدير الإنتاج، والمهندس أمير طاهر مدير المشروع، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان.

8- مديرية العمل بقنا

مديرية العمل بقنا تشارك في انطلاق مبادرة " بداية " بقرية فاو قبلي

بمشاركة 200 مواطن، انطلقت مبادرة "بداية" بقرية فاو قبلي بمشاركة مديرية العمل بقنا، وبرعاية وزير العمل محمد جبران، وتنفيذاً لتوجيهاته بتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للشباب وذوي الهمم، وأكد أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، على التفاعل الكبير من الشباب والفتيات مع فرق العمل، مشيراً إلى التعاون بين المديريات المعنية لتقديم خدمات متكاملة، وأشاد أهالي القرية بالجهود المبذولة من الدولة ووزارة العمل لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.

9- مديرية العمل بالقليوبية

ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالقليوبية

شهد وكيل مديرية العمل بالقليوبية، فوزي صابر، ختام برنامج تدريبي ناجح لعدد من الشباب على مهارة التفصيل والحياكة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وأوضح مدير المديرية أن البرنامج التدريبي استمر لمدة شهرين، وتخرج منه 18 متدرباً ومتدربة، بعد انتهاء البرنامج بنجاح، وأشاد وكيل مديرية العمل بالقليوبية، بالنجاح الباهر للمتدربين، مؤكداً على أن البرنامج جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وتحت رعاية معالي وزير القليوبية أيمن عطية، وأضاف أن البرنامج التدريبي قد تم تنفيذه وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل، والبالغ عددها 150 ساعة.من الجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تحت إشراف عزة نصر، مديرة إدارة التدريب المهني بالمديرية، وبحضور الدكتور أيمن شعبان بإدارة التدريب المهني بالمديرية، وفي ختام الحفل، أعرب المتدربون عن شكرهم لوزير العمل على ما تقدمه الوزارة من دعم للشباب، كما قدموا الشكر لمحافظ القليوبية على رعايته للفعالية.

10- مديرية العمل ببورسعيد

شاركت مديرية العمل ببورسعيد، في ملتقى علمياً تحت عنوان "أنت الملهمة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود.محمد السعيد قطب، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع، ويهدف الملتقى إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنسان المصري من خلال تطوير مهاراته وقدراته، ونشر ثقافة العمل والمسئولية والالتزام، وبناء مستقبل أفضل وتحقيق نقلة نوعية في بيئة العمل، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية، وغرس القيم والأخلاق الحميدة في الأجيال القادمة، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد المجتمع.وتضمن الملتقي تكريم 40 فتاة بجائزة الإبداع العلمي في مجال الصحة النفسية وتعديل السلوك، بهدف تعزيز مساهمة المرأة في المجتمع واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الفعالة، وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.