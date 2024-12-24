محافظ شمال سيناء: قرار العفو عن أبناء سيناء استكمال للبناء والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه عندما يأتى قرار القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن أبناء سيناء، فنحن نتحدث عن نظرة أبعد برؤية استراتيجية لاستكمال بناء التنمية والإستقرار المجتمعى الذى يحدث على أرض الواقع.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ويأتى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخى الذى يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.